شكرا لمتابعة خبر عن مدير مستشفى القوات المسلحة بالجنوب يعايد المصابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

نظمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب صباح أول أيام عيد الفطرالمبارك حفل معايدة للمصابين بالمواجهات على الحدود الجنوبية من منسوبي القوات المسلحة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل ممن يتلقون العلاج في المستشفى بحضور المساعد للشؤون الإدارية بمستشفيات القوات المسلحة بالجنوب العميد / جمعان بن أحمد الغامدي نيابة عن سعادة مدير مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب اللواء الدكتور /عبدالله بن صالح العتيبي شاركوهم حفل المعايدة السنوي للمرضى المنومين على الأسرة البيضاء بالمستشفى وكذلك فرحة العيد .

نقل خلال زيارته للمصابين تهاني ومعايدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، واطمأن على حالتهم الصحية، مشيداً بالعمل البطولي الذي يقوم به الجنود البواسل في ميدان العز والشرف دفاعاً عن هذا الوطن الغالي، والمحافظة على أمنه ومقدراته ومكتسباته داعياً الله عزوجل أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم، وأن يرفع درجات زملائهم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم حفاظاً على العقيدة والأمن والاستقرار .

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كما وجه سعادته كافة العاملين بالمستشفى بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا ومتابعة العمل للكشف عن الحالات المشتبه بها والتعامل السريع معها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة. كما قدم شكرة لجميع الأطباء وطاقم التمريض لمجهوداتهم الكبيرة في مواجهة هذا الوباء لكونهم يقومون بواجبهم بكل إخلاص ويقفون كخط دفاع يعمل على حماية هذا الوطن الغالي من مخاطر العدوى .

فيما وجه الغامدي إدارة خدمات المرضى بالمستشفى بمعايدة بقية الأقسام بالمستشفى بما في ذلك أقسام النساء والأطفال المنومين وتقديم الهدايا المعدة لهم . متمنياً السلامة للجميع .