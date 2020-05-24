بالأرقام.. خريطة حالات التعافي الجديدة من كورونا: الرياض أولًا بـ8942 حالة

تصدَّرت مدينة الرياض قائمة المدن في إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا مسجلة 8 آلاف و942 حالة تعافٍ، من أصل 43 ألفًا و520 حالة شفاء منذ بدء الجائحة.

وجاءت مدينة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 8 آلاف و300 حالة، وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة، ثم جدة بـ6 آلاف و739 حالة، والمدينة المنورة 6 آلاف و495 حالة، والدمام 2836 حالة، والهفوف 2352 حالة، والجبيل 1752 حالة، والخبر 891 حالة.

ثم جاءت بيش 651 حالة، والطائف 571 حالة، وتبوك 382 حالة، والقطيف 381 حالة، وينبع 275 حالة، والدرعية 237 حالة، وبريدة 205 حالات، والظهران 183 حالة، وصفوى 148 حالة، وخميس مشيط 119 حالة، والقنفذة 119 حالة، وبيشة والخرج 113 حالة لكل منهما، والمجمعة 106 حالات، والزلفي 96 حالة، وحائل 86 حالة، وعنيزة 82 حالة، وحدة ورأس تنورة 67 حالة لكل منهما، والمجاردة 62 حالة، وصبيا 60 حالة، وجازان 59 حالة.

وحلت أبها في ترتيب لاحق بـ53 حالة، وحفر الباطن 52 حالة، والنعيرية 49 حالة، وبقيق 44 حالة، والباحة 43 حالة، ومحايل 42 حالة، وخليص 40 حالة، وعرعر 38 حالة، ونجران 35 حالة، والقريات 33 حالة، والجفر 31 حالة، وأملج ووادي الفرع 26 حالة لكل منهما، ثم رابغ ومركز حدود الحديثة وثريبان 25 حالة لكل منها، وقرية العليا 24 حالة، والمزاحمية والخفجي 20 حالة لكل منها، والمخواة 19 حالة، والمذنب وساجر 18 حالة لكل منهما، والمظيلف والهدا 15 حالة لكل منهما، وثادق ووادي الدواسر 12 حالة لكل منها.

ثم جاءت العارضة وضرما وشرورة وسلوى بـ11 حالة لكل منها، وحوطة بني تميم 10 حالات، وسكاكا وسبت العلاية ورفحا 9 حالات لكل منها، والدلم وبلجرشي وضبا 8 حالات لكل منها، وصامطة والوجه والعيص وأضم والقريع 7 حالات لكل منها، وأبو عريش والرس والمندق 6 حالات لكل منها، والطوال وجديدة عرعر ونمرة ودومة الجندل وليلى والقرى 5 حالات لكل منها، وأحد رفيدة ومهد الذهب والموية والليث والقويعية 4 حالات لكل منها.

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وتم تسجيل 3 حالات في كل من عقلة الصقور والدوادمي ومليجة والخرمة وحزم الجلاميد والبدائع والقوز والحناكية وطبرجل، كما تم تسجيل 2 حالة تعافٍ في كل من ثول والرين وحوطة سدير والبكيرية وميسان وسيهات والسحن والمبرز والحدبان، وتم تسجيل حالة تعافٍ واحدة في كل من العيدابي والمضة والدرب وسراة عبيدة وقيا والشملي والغزالة ورياض الخبراء وظلم وقلوة وحريملاء وخيبر والعقيق وتربة والعلا وشقراء ومرات وأم الدوم.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 72560، في حين بلغت حالات التعافي 43520، ليرتفع الإجمالي إلى 43520 حالة شفاء، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 390 حالة.

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