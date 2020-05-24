«هندي» يفسر ظهور هلال شوال بحجم كبير وينصح بعدم التشكيك

أوضح المتخصص بالفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، ملهم هندي، أسباب ظهور هلال شوال بحجم كبير مغرب اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني التشكيك في كون عيد الفطر اليوم.

وقال هندي -عبر حسابه بتويتر- إنه عند غروب شمس أول أيام العيد، ستتم رؤية الهلال مقترنًا بكوكب عطارد وتحتهما الزهرة، وسيلاحظ الناس ارتفاع وحجم الهلال.

وتابع هندي، قائلًا: «قبل أن تشكك.. علميًّا وشرعًا لا عبرة بارتفاع الهلال وحجمه على صحة دخول الشهر».

وأضاف «وُلد الهلال مساء الجمعة ولم يُرَ، وعمره اليوم ٤٦ ساعة، وهذا طبيعي في حال اكتمال الشهر وليس لأن القمر قريب».

وكانت الجمعية الفلكية بجدة أوضحت عبر صفحتها بفيسبوك، أن هلال عيد الفطر الصغير سيُرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأحد والانتقال نحو بداية الليل، بالأفق الغربي، وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة، وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

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وأضاف رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنةً بالليلة الماضية، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة فقط يمكن ملاحظة الجزء غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت هو ضوء الشمس المنعكس عن الأرض الساقط على القمر.

وأشار إلى أنه سوف يرصد هذه الليلة، كوكب عطارد، كنقطة خافته بالعين المجردة إلى يمين هلال القمر، في حين يرصد الزهرة ببريقه الساطع إلى أسفل يمين هلال القمر بالنسبة للراصد.

وأوضح أن القمر وصل مرحلة الاقتران المركزي أول أمس الجمعة (22 مايو 2020م) عند الساعة 8:39 مساءً بتوقيت السعودية، ويومًا بعد يوم سوف تزداد إضاءة قرص القمر وهو في طريقة نحو مرحلة التربيع الأول، وبمراقبته خلال الأسابيع المقبلة سوف يكون دليلًا لتحديد موقع الكواكب المرئية في ليالي العيد.

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