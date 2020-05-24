بالفيديو.. وزارة الصحة تعلن جنسيات وأعمار 11 مُتوفى جديدًا بكورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، جنسيات وأعمار الحالات الـ11 المتوفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال العبد العالي، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل وفاة 11 شخصًا: مواطن سعودي و10 من جنسيات أخرى,

وأضاف أن أعمار المتوفين تتراوح بين 30 و70 عامًا، مضيفًا أن الحالات المتوفاة كانت في مكة المكرمة والرياض.

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وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 72560، في حين بلغت حالات التعافي 43520، ليرتفع الإجمالي إلى 43520 حالة شفاء، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 390 حالة، بعد تسجيل 11 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية .

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