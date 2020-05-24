بـ742 حالة مؤكدة.. الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة

تصدَّرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مسجلةً 742 حالة من أصل 2399 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

وجاءت مدينة مكة المكرمة في الترتيب اللاحق مسجلة 611 حالة، ثم جدة 474 حالة، والدمام 136 حالة، والخبر 120 حالة، والجبيل 82 حالة، ثم المدينة المنورة 69 حالة، والطائف 25 حالة، والقطيف 22 حالة.

وجاءت خليص في ترتيب لاحق بـ19 حالة، والهفوف 18 حالة، وحائل وبريدة 12 حالة لكل منهما، والظهران 7 حالات، وبيش والخرج 6 حالات لكل منهما، وثريبان وشرورة 4 حالات لكل منهما، ومحايل عسير وتبوك 3 حالات لكل منهما، بينما تم تسجيل حالتين في كل من البكيرية والسحن ورأس تنورة وصبيا ورابغ ورماح والعقيق والباحة والحناكية وينبع والرس والقوز والقريع وأبها وخميس مشيط وموقق والمجمعة وحقل.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 72 ألفًا و560، في حين بلغت حالات التعافي 43 ألفًا و520، ليرتفع الإجمالي إلى 43 ألفًا و520 حالة شفاء، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 390 حالة.

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