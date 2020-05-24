إصابات كورونا الجديدة: 34% سعوديون.. و66% وافدون

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، توزيع نسب الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، البالغة 2399 حالة.

وقال العبد العالي –خلال المؤتمر اليومي- إن توزيع الإصابات الجديدة بكورونا كان كالتالي:

- حسب الجنس: 21% إناث، و 79% ذكور.

- حسب العمر: 10% أطفال، و87% بالغون، و3% كبار سن.

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- حسب الجنسية: 34% سعوديون، و 66% جنسيات أخرى.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 72560، في حين بلغت حالات التعافي 43520، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 390 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة، و2284 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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