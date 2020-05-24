الحربي: موجة غبار تضرب مناطق ومحافظات عدة

رياح مسطح البحر الأحمر تكون أكثر شدةً
أوضح المتخصص بالأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، خريطة الرياح المغبرة التي تشهدها مناطق عدة خلال الساعات القادمة.
وقال الحربي –عبر حسابه بتويتر- إن موجة الغبار المتوقعة، اليوم الأحد، ستكون متوسطة الشدة؛ حيث تمتد بين مناطق شرق تبوك والحدود الشمالية وصولًا إلى حائل، وشرقًا حتى طريف وعرعر.
وتابع الحربي قائلًا إنه متوقع مع غد الاثنين، أن تقل حدتها جنوبًا نحو القصيم، والوسطى عامةً، وأشار إلى أن رياح مسطح البحر الأحمر تبدو أكثر شدة.
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