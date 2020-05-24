الحربي: موجة غبار تضرب مناطق ومحافظات عدة

أوضح المتخصص بالأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، خريطة الرياح المغبرة التي تشهدها مناطق عدة خلال الساعات القادمة.

وقال الحربي –عبر حسابه بتويتر- إن موجة الغبار المتوقعة، اليوم الأحد، ستكون متوسطة الشدة؛ حيث تمتد بين مناطق شرق تبوك والحدود الشمالية وصولًا إلى حائل، وشرقًا حتى طريف وعرعر.

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وتابع الحربي قائلًا إنه متوقع مع غد الاثنين، أن تقل حدتها جنوبًا نحو القصيم، والوسطى عامةً، وأشار إلى أن رياح مسطح البحر الأحمر تبدو أكثر شدة.

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