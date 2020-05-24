

مكة المكرمة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

استقبلت أمانة العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك 3334 طلب ذبيحة عبر خدمة توصيل طلبات الذبائح من خلال حسابات تطبيق الواتساب والتطبيقات الالكترونية المعتمدة لدى الأمانة, وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعلتها وكالة الخدمات ممثلة في إدارة المسالخ للحد من انتشار فيروس

وحث مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد بن ولي قوته المواطنين والمقيمين على الاستفادة من هذه التطبيقات كونها طريقة آمنة للحصول على الذبائح بجودة عالية وتحت إشراف من المسلخ دون أن يخرج الفرد من منزله حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولتكون مغادرة المنزل للضرورة القصوى ويتم الحصول على الطلبات في اسرع وقت ممكن وفي حال وجود أي ملاحظات على الخدمة التواصل عبر البريد الالكتروني (

// انتهى //

19:59ت م

0115



مكة المكرمة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واساستقبلت أمانة العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك 3334 طلب ذبيحة عبر خدمة توصيل طلبات الذبائح من خلال حسابات تطبيق الواتساب والتطبيقات الالكترونية المعتمدة لدى الأمانة, وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعلتها وكالة الخدمات ممثلة في إدارة المسالخ للحد من انتشار فيروس كورونا وتسهم في حماية المواطنين والمقيمين.وحث مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد بن ولي قوته المواطنين والمقيمين على الاستفادة من هذه التطبيقات كونها طريقة آمنة للحصول على الذبائح بجودة عالية وتحت إشراف من المسلخ دون أن يخرج الفرد من منزله حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية ولتكون مغادرة المنزل للضرورة القصوى ويتم الحصول على الطلبات في اسرع وقت ممكن وفي حال وجود أي ملاحظات على الخدمة التواصل عبر البريد الالكتروني ( [email protected] ) وتعبئة الاستبيان المرفق لتحسين جودة الخدمة المقدمة: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScir5ki7kUXVXeRzKHN30yWDXK-Rf-3zJdi1dHSPYV3KJd34w/viewform).// انتهى //19:59ت م0115

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 3334 طلب ذبيحة عبر التطبيقات الذكية في شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.