السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك



عشق أباد 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

أدى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي اليوم, صلاة العيد في مسجد عمر بن الخطاب، بحضور سماحة مفتي تركمانستان يلقاب خوجا قولييف، وأعضاء السفارة.

بعد ذلك أقام السفير السحلي في مقر السفارة مأدبة بهذه المناسبة حضرها سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى تركمانستان وجمع من المهنئين، حيث اتخذت السفارة جميع التدابير الاحترازية الأولية المتعلقة بفيروس

ورحب السفير بالجميع وهنأهم بعيد الفطر المبارك، منوهاً بعمق العلاقة التي تربط بين المملكة وأشقائها من الدول العربية والإسلامية، داعياً المولى الكريم بأن يتقبل من الجميع صيام الشهر المبارك وقيامه وأن يعيده على الأمتين أعوام عديده والجميع بأتم صحة وعافية وأمن وأمان.

فيما هنأ الضيوف السفير السحلي بهذه المناسبة متمنيين للمملكة قيادة وشعباً الخير والسلام.

// انتهى //

19:56ت م

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عشق أباد 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأدى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي اليوم, صلاة العيد في مسجد عمر بن الخطاب، بحضور سماحة مفتي تركمانستان يلقاب خوجا قولييف، وأعضاء السفارة.بعد ذلك أقام السفير السحلي في مقر السفارة مأدبة بهذه المناسبة حضرها سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى تركمانستان وجمع من المهنئين، حيث اتخذت السفارة جميع التدابير الاحترازية الأولية المتعلقة بفيروس كورونا ورحب السفير بالجميع وهنأهم بعيد الفطر المبارك، منوهاً بعمق العلاقة التي تربط بين المملكة وأشقائها من الدول العربية والإسلامية، داعياً المولى الكريم بأن يتقبل من الجميع صيام الشهر المبارك وقيامه وأن يعيده على الأمتين أعوام عديده والجميع بأتم صحة وعافية وأمن وأمان.فيما هنأ الضيوف السفير السحلي بهذه المناسبة متمنيين للمملكة قيادة وشعباً الخير والسلام.// انتهى //19:56ت م0114

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