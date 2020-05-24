السعودية اليوم / متحدث الصحة: منع التجول وسيلة .. والأداة الفاعلة لتحقيق انخفاض أعداد الإصابات التزامنا الفردي والسلوكي



الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل (2399) حالة مؤكدة جديدة لفيروس

وأوضح متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (2399) حالة، 34%من الحالات تعود لسعوديين و66% لغير سعوديين، و21% من الحالات للإناث، و79% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3%، والأطفال 10%، والبالغين 87%, مشيرا إلى أن الحالات الجديدة التي سجلت اليوم توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (742) حالة، ومكة المكرمة (611) حالة، وجدة (474) حالة، والدمام (136) حالة، والخبر (120) حالة، والجبيل (82) حالة، والمدينة المنورة (69)، والطائف (25) حالة، والقطيف (22) حالة، وخليص (19) حالة، والهفوف (18) حالة، وحائل (12) حالة، وبريدة (12) حالة، والظهران (7) حالات، وبيش (6) حالات، والخرج (6) حالات، وثريبان (4) حالات، وشرورة (4) حالات، ومحايل عسير (3) حالات، وتبوك (3) حالات، والبكيرية حالتان، والسحن حالتان، ورأس تنورة حالتان، وصبيا حالتان، ورابغ حالتان، ورماح حالتان، وحالة واحدة في كل من: العقيق، والباحة، والحناكية، وينبع، والرس، والقوز، والقريع، وأبها، وخميس مشيط، وموقق، والمجمعة، وحقل.

وأفاد أن عدد الوفيات بلغ (390) حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، وهي حالة واحدة لسعودي في مكة المكرمة يبلغ من العمر (42) عاما، و(10) حالات لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، وتتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاما، وبلغت نسبة التعافي 60% ونسبة الوفيات 0،54.%.

وأبان أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (5334675) حالة, تعافى منها (2124420) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (341513) حالة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن ما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تمت إضافة فحوص جديدة بعدد (18919) فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (703534) فحصاً، مؤكداً أن الفحوصات مستمرة.

وأكد العبدالعالي أن منع التجول وسيلة، والأداة الفاعلة لتحقيق انخفاض أعداد الإصابات هي الالتزام الفردي والسلوكي كأفراد.

وجدّد المتحدث لوزارة الصحة الإشارة إلى أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا https://covid19awareness.sa/ ، وعش بصحة، حاثاً الجميع على الاطلاع عليه.

وأوصى كل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

// انتهى //

19:14ت م

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الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل (2399) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (72560) حالة، من بينها (28650) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (372) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة, كما سُجلت (2284) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (43520) حالة.وأوضح متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (2399) حالة، 34%من الحالات تعود لسعوديين و66% لغير سعوديين، و21% من الحالات للإناث، و79% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3%، والأطفال 10%، والبالغين 87%, مشيرا إلى أن الحالات الجديدة التي سجلت اليوم توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (742) حالة، ومكة المكرمة (611) حالة، وجدة (474) حالة، والدمام (136) حالة، والخبر (120) حالة، والجبيل (82) حالة، والمدينة المنورة (69)، والطائف (25) حالة، والقطيف (22) حالة، وخليص (19) حالة، والهفوف (18) حالة، وحائل (12) حالة، وبريدة (12) حالة، والظهران (7) حالات، وبيش (6) حالات، والخرج (6) حالات، وثريبان (4) حالات، وشرورة (4) حالات، ومحايل عسير (3) حالات، وتبوك (3) حالات، والبكيرية حالتان، والسحن حالتان، ورأس تنورة حالتان، وصبيا حالتان، ورابغ حالتان، ورماح حالتان، وحالة واحدة في كل من: العقيق، والباحة، والحناكية، وينبع، والرس، والقوز، والقريع، وأبها، وخميس مشيط، وموقق، والمجمعة، وحقل.وأفاد أن عدد الوفيات بلغ (390) حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، وهي حالة واحدة لسعودي في مكة المكرمة يبلغ من العمر (42) عاما، و(10) حالات لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، وتتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاما، وبلغت نسبة التعافي 60% ونسبة الوفيات 0،54.%.وأبان أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (5334675) حالة, تعافى منها (2124420) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (341513) حالة.وأشار متحدث الصحة إلى أن ما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تمت إضافة فحوص جديدة بعدد (18919) فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (703534) فحصاً، مؤكداً أن الفحوصات مستمرة.وأكد العبدالعالي أن منع التجول وسيلة، والأداة الفاعلة لتحقيق انخفاض أعداد الإصابات هي الالتزام الفردي والسلوكي كأفراد.وجدّد المتحدث لوزارة الصحة الإشارة إلى أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا https://covid19awareness.sa/ ، وعش بصحة، حاثاً الجميع على الاطلاع عليه.وأوصى كل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.// انتهى //19:14ت م0109

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