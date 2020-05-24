

إسلام آبا 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

ارتفعت الإصابات المؤكدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن حالات المصابين بالفيروس في باكستان يوجد منها 22491 حالة في إقليم السند، و18730 حالة في إقليم البنجاب، و7685 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3306 حالات في إقليم بلوشستان، و 1562 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و619 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و197 حالة في إقليم كشمير الحرة.

// انتهى //

19:10ت م

0108



إسلام آبا 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسارتفعت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 54620 حالة، توفت منها 1138 حالة، وتماثلت 17198 حالة للشفاء، وتخضع 36270 حالة للحجر الصحي.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن حالات المصابين بالفيروس في باكستان يوجد منها 22491 حالة في إقليم السند، و18730 حالة في إقليم البنجاب، و7685 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3306 حالات في إقليم بلوشستان، و 1562 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و619 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و197 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //19:10ت م0108

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإصابات بفيروس كورونا في باكستان ترتفع إلى 54620 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.