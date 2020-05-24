السعودية اليوم / الأردن تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن الحالات الجديدة تعود لثلاثة من سائقي الشاحنات الأردنيين، وآخر أجنبي، مبينة في الوقت نفسه شفاء حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 434 حالة .

// انتهى //

19:09ت م

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عمّان 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 708 إصابات .وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن الحالات الجديدة تعود لثلاثة من سائقي الشاحنات الأردنيين، وآخر أجنبي، مبينة في الوقت نفسه شفاء حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 434 حالة .// انتهى //19:09ت م0106

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