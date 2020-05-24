السعودية اليوم / رئيس جامعة الباحة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر



الباحة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

رفع معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونوه معالي رئيس الجامعة بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي حملت رسائل ومضامين سامية مفادها "الاستمرار في الإجراءات الاحترازية التي هدفها الإنسان والحفاظ على صحته والعمل على رعايته، والسعي على راحته، انطلاقاً من قيمها الدينية والإنسانية والوطنية".

وسأل الدكتور الحسين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويعينهما على إتمام مسيرة وطننا الغالي نحو تحقيق رؤيتهما الاستراتيجية المستقبلية.

// انتهى //

19:00ت م

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