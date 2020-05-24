

دكار 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

أعلنت السنغال اليوم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت أن عدد المتعافين قد ارتفع إلى 1456 شخصًا، بعد الإعلان عن تعافي 40 حالة اليوم ، حيث يمثل هذا العدد تقريبًا نصف المصابين في البلاد.

وقد ارتفعت حصيلة الوفيات في السنغال جراء الإصابة بهذا الوباء إلى 34 شخصًا، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة أمس.

// انتهى //

18:44ت م

0103



دكار 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأعلنت السنغال اليوم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد إلى 3047 حالة إصابة، من بينهم 40 حالة حرجة.وأفادت أن عدد المتعافين قد ارتفع إلى 1456 شخصًا، بعد الإعلان عن تعافي 40 حالة اليوم ، حيث يمثل هذا العدد تقريبًا نصف المصابين في البلاد.وقد ارتفعت حصيلة الوفيات في السنغال جراء الإصابة بهذا الوباء إلى 34 شخصًا، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة أمس.// انتهى //18:44ت م0103

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.