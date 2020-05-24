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أعلنت السنغال، اليوم، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 3047 حالة إصابة، من بينهم 40 حالة حرجة.
وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1456 شخصًا، بعد الإعلان عن شفاء 40 حالة اليوم، ويمثل هذا العدد تقريبًا نصف المصابين في البلاد.
وقد ارتفعت حصيلة الوفيات في السنغال جراء الإصابة بهذا الوباء إلى 34 شخصًا، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة أمس.
فيروس كورونا الجديد
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 06:53 PM
العدد الإجمالي 3047 بينهم 40 حالة حرجةالسنغال: تسجيل 71 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت السنغال، اليوم، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 3047 حالة إصابة، من بينهم 40 حالة حرجة.
وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1456 شخصًا، بعد الإعلان عن شفاء 40 حالة اليوم، ويمثل هذا العدد تقريبًا نصف المصابين في البلاد.
وقد ارتفعت حصيلة الوفيات في السنغال جراء الإصابة بهذا الوباء إلى 34 شخصًا، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة أمس.
، السنغال: تسجيل 71 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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