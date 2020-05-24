محمد بن مسعود - الدمام - دعا الله أن يعيده على الوطن بعزة وشموخ رفع وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ‫عيد الفطر المبارك. وسأل "القصبي"، المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة على الوطن أعوامًا عديدة وهو في عزة وشموخ. 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 06:51 PM دعا الله أن يعيده على الوطن بعزة وشموخ Advertisements "القصبي" يهنىء القيادة بعيد الفطر المبارك "القصبي" يهنىء القيادة بعيد الفطر المبارك رفع وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ‫عيد الفطر المبارك. وسأل "القصبي"، المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة على الوطن أعوامًا عديدة وهو في عزة وشموخ. الكلمات المفتاحية ، "القصبي" يهنىء القيادة بعيد الفطر المبارك ،

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