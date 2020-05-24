، حرم أمير الجوف لخريجات الدفعة الـ"14": تمنيت مشاركة فرحة تخرجكن من الجامعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت لهن: بأصعب الظروف أنتن أمل الوطن "المشرق"

وجّهت حرم سمو أمير منطقة الجوف سمو الأميرة "مضاوي بنت سعود بن عبدالله"، رسالة تهنئة لخريجات الدفعة الرابعة عشرة من جامعة الجوف، والتي ستصل إليهن في منازلهن وتزامنًا مع وصول الهدية المقدمة من الجامعة للخريجات .

وفي نص رسالة الأميرة "مضاوي" للخريجات جاء: "عزيزتي خريجة جامعة الجوف.. لم أنس وأنا أشهد الوضع الذي تمر به مملكتنا الحبيبة أن أشارك فرحة التخرج، سائلةً المولى عز وجل بأن يمدّكِ بمزيد من العزيمة والنجاح والتألق، فأنتِ الأمل المشرق لهذا الوطن، والنجاح والتميز في أصعب الظروف هو السبيل والعون للارتقاء".(مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن).

كما رفع رئيس جامعة الجوف المكلف أ.د. بدر الزارع، شكره وامتنانه لسمو الأميرة مضاوي بنت سعود على مبادرتها التي أسعدت الجامعة وستكون دافعاً لبناتها الخريجات نحو المزيد من التقدم والمساهمة في خدمة الوطن والقيادة.

يشار إلى أن جامعة الجوف بدأت اعتباراً من اليوم الأحد -أول أيام عيد الفطر المبارك- توزيع هدايا التخرج للمتفوقين والمتفوقات على مستوى كليات الجامعة، ويستمر التوزيع لجميع الخريجين والخريجات بمشيئة الله تعالى.