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أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني قرارًا بإطلاق سراح 2000 من معتقلي "طالبان" بعد إعلان الحركة وقفًا لإطلاق النار بمناسبة عيد الفطر.
وأعلن متحدث باسم "طالبان أفغانستان" أمس السبت، أن الحركة أعلنت وقفًا لإطلاق النار في العيد لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الأحد.
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد: "لن تقوم الحركة بأي عمليات هجومية ضد العدو في أي مكان.. إذا قام العدو بأي إجراء ضدنا، سندافع عن أنفسنا"، مضيفًا أن "وقف إطلاق النار تم الإعلان عنه فقط في أيام الاحتفالات بعيد الفطر".
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 06:22 PM
بعد إعلان الحركة وقفًا لإطلاق النار بمناسبة عيد الفطر
أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني قرارًا بإطلاق سراح 2000 من معتقلي "طالبان" بعد إعلان الحركة وقفًا لإطلاق النار بمناسبة عيد الفطر.
وأعلن متحدث باسم "طالبان أفغانستان" أمس السبت، أن الحركة أعلنت وقفًا لإطلاق النار في العيد لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الأحد.
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد: "لن تقوم الحركة بأي عمليات هجومية ضد العدو في أي مكان.. إذا قام العدو بأي إجراء ضدنا، سندافع عن أنفسنا"، مضيفًا أن "وقف إطلاق النار تم الإعلان عنه فقط في أيام الاحتفالات بعيد الفطر".
، الرئيس الأفغاني يطلق سراح 2000 من معتقلي "طالبان" ،
المصدر : الخليج 365
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