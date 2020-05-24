شكرا لقرائتكم خبر عن ورود وبطاقات تهنئة لممرضي المحاجر الصحية ورجال الأمن وعمال النظافة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الأمانة التي أطلقتها اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك، "تهنئة العيد" تحت شعار (فرحتكم أمانة)، التي نفّذتها.
من ناحية أخرى قامت إدارة الخدمات الاجتماعية بالأمانة بمعايدة الممرضين العاملين داخل المحاجر الصحية، وقدمت لهم الهدايا وبطاقات التهنئة التي تعبر عن الشكر والامتنان على تضحيتهم الإنسانية التي يقدمونها للوطن والإنسان بشكل عام.
وشكرت أمانة المنطقة الشرقية جميع من يعمل في خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد؛ لحماية الوطن والمجتمع كافة، داعيةً الله لهم بدوام الصحة والعافية وأن يكتب جهودهم في موازين أعمالهم .
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