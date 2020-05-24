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أعلنت وزارة الصحة التونسية أن سبعًا من ولايات البلاد خالية تمامًا من فيروس كورونا بعد شفاء كافة المصابين، وهي نابل وزغوان وجندوبة والكاف وسليانة وتوزر وقابس.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة، عدم تسجيل أي حالة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت ليستقر عدد المصابين عند 1048، بينهم 914 حالة شفاء و48 وفاة، بعد تسجيل وفاة جديدة بولاية تونس.
وأكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ اليوم الأحد، أن بلاده "تحكمت بشكل كبير" في انتشار وباء كورونا، معربًا عن أمله في استئناف النشاط السياحي في أقرب وقت.
فيروس كورونا الجديد
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 05:43 PM
عدم تسجيل أي إصابة جديدة ووفاة إضافيةتونس: شفاء كافة المصابين بكورونا في 7 ولايات
أعلنت وزارة الصحة التونسية أن سبعًا من ولايات البلاد خالية تمامًا من فيروس كورونا بعد شفاء كافة المصابين، وهي نابل وزغوان وجندوبة والكاف وسليانة وتوزر وقابس.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة، عدم تسجيل أي حالة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت ليستقر عدد المصابين عند 1048، بينهم 914 حالة شفاء و48 وفاة، بعد تسجيل وفاة جديدة بولاية تونس.
وأكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ اليوم الأحد، أن بلاده "تحكمت بشكل كبير" في انتشار وباء كورونا، معربًا عن أمله في استئناف النشاط السياحي في أقرب وقت.
، تونس: شفاء كافة المصابين بكورونا في 7 ولايات ،
المصدر : الخليج 365
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