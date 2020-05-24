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سجلت المنطقة الشرقية، 629 حالة تعافٍ من فيروس كورونا، متجاوزةً عدد الحالات النشطة التي بلغت 387 حالة مصابة.
وشهدت مدينة الدمام تسجيل 262 حالة تعافٍ، وشهدت الخبر 96 حالة، الهفوف 127، الجبيل 68، القطيف 19، الظهران 27، بقيق 4، رأس تنورة 2، صفوى 7، الجفر 3، حفر الباطن 6، الخفجي 2، قرية العليا 2، فيما سجلت سلوى أربع حالات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" د. محمد العبدالعالي في الإفادة اليومية حول مستجدات كورونا: إن إجمالي الحالات النشطة بلغ 28650 منها 372 حرجة.
وكشف عن تسجيل 2284 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 43520.
فيروس كورونا الجديد
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 05:34 PM
الدمام تتصدر بـ262 تليها الهفوف بـ127 ثم الخبر بـ96"الشرقية" تسجل اليوم 629 حالة تعافٍ من كورونا
سجلت المنطقة الشرقية، 629 حالة تعافٍ من فيروس كورونا، متجاوزةً عدد الحالات النشطة التي بلغت 387 حالة مصابة.
وشهدت مدينة الدمام تسجيل 262 حالة تعافٍ، وشهدت الخبر 96 حالة، الهفوف 127، الجبيل 68، القطيف 19، الظهران 27، بقيق 4، رأس تنورة 2، صفوى 7، الجفر 3، حفر الباطن 6، الخفجي 2، قرية العليا 2، فيما سجلت سلوى أربع حالات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" د. محمد العبدالعالي في الإفادة اليومية حول مستجدات كورونا: إن إجمالي الحالات النشطة بلغ 28650 منها 372 حرجة.
وكشف عن تسجيل 2284 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 43520.
، "الشرقية" تسجل اليوم 629 حالة تعافٍ من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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