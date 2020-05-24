محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي شكروا الجهات المعنية على التجاوب مع مطالبهم عادت مخابز الخرمة للعمل خلال أيام عيد الفطر المبارك، حسب الاستثناء الصادر عن وزارة التجارة في قرار منع التجول الكلي. جاء ذلك تجاوباً مع التقرير الذي نشرته صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية مساء أمس. وعبر أهالي محافظة الخرمة عن شكرهم على تجاوب الجهات المعنية مع مطالبهم، كما شكروا صحيفة "الخليج 365" على نقل تلك المطالب، مثمنين دور محافظ الخرمة والبلدية في تسهيل عودة المخابز للعمل. 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 05:06 PM Advertisements الأهالي شكروا الجهات المعنية على التجاوب مع مطالبهم استجابة لـ"الخليج 365".. مخابز الخرمة تعاود العمل خلال العيد استجابة لـ"الخليج 365".. مخابز الخرمة تعاود العمل خلال العيد عادت مخابز الخرمة للعمل خلال أيام عيد الفطر المبارك، حسب الاستثناء الصادر عن وزارة التجارة في قرار منع التجول الكلي. جاء ذلك تجاوباً مع التقرير الذي نشرته صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية مساء أمس. وعبر أهالي محافظة الخرمة عن شكرهم على تجاوب الجهات المعنية مع مطالبهم، كما شكروا صحيفة "الخليج 365" على نقل تلك المطالب، مثمنين دور محافظ الخرمة والبلدية في تسهيل عودة المخابز للعمل. الكلمات المفتاحية ، استجابة لـ"الخليج 365".. مخابز الخرمة تعاود العمل خلال العيد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استجابة لـ"الخليج 365".. مخابز الخرمة تعاود العمل خلال العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.