محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت زيارة العاملين فى غرفة عمليات الدعم وتقديم الهدايا لهم نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة اليوم مبادرتين بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد, إن المبادرتين اشتملتا على تقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك لأبطال الميدان المناوبين بالمراكز الإسعافية الداخلية بجدة وزيارة العاملين فى غرفة عمليات الدعم للمنطقة بمحافظة جدة وتقديم الهدايا لهم مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي. وشارك في تنفيذها القيادات التشغيلية بمحافظة جدة، يتقدمهم مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة سلطان بن سعد المالكي. وأضاف أبوزيد أن تنظيم هذه المبادرات التي أطلقتها الهيئة, تأتي لمشاركة الزملاء فرحة العيد ممن لم يتمكنوا من إحياء فرحة العيد مع ذويهم. Advertisements 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 04:57 PM تضمنت زيارة العاملين فى غرفة عمليات الدعم وتقديم الهدايا لهم "هلال جدة" يعايد أبطال الميدان المناوبين بالمراكز الإسعافية الداخلية "هلال جدة" يعايد أبطال الميدان المناوبين بالمراكز الإسعافية الداخلية نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة اليوم مبادرتين بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد, إن المبادرتين اشتملتا على تقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك لأبطال الميدان المناوبين بالمراكز الإسعافية الداخلية بجدة وزيارة العاملين فى غرفة عمليات الدعم للمنطقة بمحافظة جدة وتقديم الهدايا لهم مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي. وشارك في تنفيذها القيادات التشغيلية بمحافظة جدة، يتقدمهم مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة سلطان بن سعد المالكي. وأضاف أبوزيد أن تنظيم هذه المبادرات التي أطلقتها الهيئة, تأتي لمشاركة الزملاء فرحة العيد ممن لم يتمكنوا من إحياء فرحة العيد مع ذويهم. الكلمات المفتاحية ، "هلال جدة" يعايد أبطال الميدان المناوبين بالمراكز الإسعافية الداخلية ،

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