، "الصحة": نسبة "جيدة" من ذوي الأمراض المزمنة يتعافون من كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العبدالعالي" يؤكد أهمية اتباع السلوكيات الصحية مع منع التجول

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل نسبة شفاء "جيدة" بين ذوي الأمراض المزمنة من بين حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث: على الرغم من أنهم ضمن الفئات الأكثر خطورة فيما يخصّ التعرض للمضاعفات والمشاكل الصحية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد، والتي الخليج 365 الإعلان عنها في موقع "الوقاية من كورونا" https://covid19awareness.sa، إلا أن نسبة جيدة من بينهم يتماثلون للشفاء والتعافي، حيث تقدم لهم الرعاية الطبية بشكل مكثف.

وعن احتمالات انخفاض الاصابات مع الحظر الكلي أيام العيد، أضاف "العبدالعالي": الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا التي وضعتها الدولة منذ بداية ظهور الجائحة وحتى اليوم وقبل تسجيل أول حالة بالمملكة نالت إشادة دولية وعالمية كبيرة، ورأينا ثمارها من خلال تقيد هذا المجتمع والتزامه بالتعليمات.

وأردف: منع التجول أحد الوسائل الاحترازية والوقائية، ولكن يضاف إليه أمر مهم جداً هو سلوكياتنا الصحية من خلال ترك مسافات آمنة بيننا وبين الآخرين وتغطية الأنف والفم، والبُعد عن ملامسة الأسطح وغسل اليدين والبعد عن التجمعات.

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