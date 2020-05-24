بالصور.. مواطنون يتفاعلون مع قرار صلاة العيد بالمنازل للحد من كورونا

التزم معظم المواطنين بالقرارات المُتَّخذة بهذا الشأن وأدَّوا صلاة العيد داخل منازلهم دون خطبة، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وانتشرت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور للمواطنين وهم يؤدون صلاة عيد الفطر داخل منازلهم أو في ساحات المنازل مع أطفالهم.

واتَّخذت المملكة عدة قرارات احترازية خلال أيام العيد للحد من انتشار كورونا، تضمَّنت منع تجوُّل كليًّا حتى 4 شوال، ومنع إقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات.

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وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، أعلن في وقت سابق، صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إقامة صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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