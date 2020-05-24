«توكلنا» يوضح المسؤول عن تصاريح الموعد الطبي.. وكيفية إعلام المريض به

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن المستشفى هو المسؤول عن تصريح الموعد الطبي.

وذكر حساب «توكلنا» على تويتر، أن المستشفى مسؤول عن إصدار تصاريح الموعد الطبي، عبر المجلس الصحي السعودي، مضيفًا أن التصريح سوف يظهر لطالبه عبر تطبيق «توكلنا».

من جهة أخرى، أوضح تطبيق «توكلنا» أنه يتيح الحصول على تصريح «تموين داخل الحي» يوميًّا بين الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، خلال فترة المنع الكلي؛ وذلك لشراء الاحتياجات التموينية الضرورية داخل النطاق المحدد للشخص.

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فيما يتيح طلب «تموين طارئ» ساعة في اليوم خلال فترات المنع للتنقل بها، وبحد أقصى ٤ ساعات أسبوعيًّا.

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