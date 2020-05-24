بالفيديو.. 10 وزراء يهنئون الملك وولي العهد والمواطنين بعيد الفطر

قدَّم 10 وزراء التهنئة بعيد الفطر إلى القيادة الرشيدة والمواطنين، في مقطع فيديو تم نشره عبر حسابات الوزارات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت التهنئة عبر الفيديو في ظل إجراءات وقائية واحترازية مُطبَّقة في المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا. وتضمنت تلك الإجراءات منع تجول كليًّا حتى 4 شوال.

وتضمَّن الفيديو كلمات تهنئة لكل من وزير الصحة توفيق الربيعة، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، ووزير الحج والعمرة محمد بنتن، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الصناعة بندر الخريف، ووزير الاتصالات عبد الله السواحة، ووزير النقل صالح الجاسر.

Advertisements

وتمنَّى الوزراء أن يكون العيد عيد فرحة وسرور للجميع، متمنين زوال الغمة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. مدير الأمن العام يعلق على الإجراءات الاحترازية ومنع التجول

ولي العهد يتلَّقى التهنئة بالعيد من رئيس جيبوتي

