تمنَّوا زوال غمة فيروس كورونا المستجد
قدَّم 10 وزراء التهنئة بعيد الفطر إلى القيادة الرشيدة والمواطنين، في مقطع فيديو تم نشره عبر حسابات الوزارات بمواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت التهنئة عبر الفيديو في ظل إجراءات وقائية واحترازية مُطبَّقة في المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا. وتضمنت تلك الإجراءات منع تجول كليًّا حتى 4 شوال.
وتضمَّن الفيديو كلمات تهنئة لكل من وزير الصحة توفيق الربيعة، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، ووزير الحج والعمرة محمد بنتن، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الصناعة بندر الخريف، ووزير الاتصالات عبد الله السواحة، ووزير النقل صالح الجاسر.
وتمنَّى الوزراء أن يكون العيد عيد فرحة وسرور للجميع، متمنين زوال الغمة.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. مدير الأمن العام يعلق على الإجراءات الاحترازية ومنع التجول
ولي العهد يتلَّقى التهنئة بالعيد من رئيس جيبوتي
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. 10 وزراء يهنئون الملك وولي العهد والمواطنين بعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.