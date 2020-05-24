تنبيهات الأرصاد: سيول بجازان ورياح بمكة وأمطار رعدية على نجران

وجَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهات بهطول أمطار على مناطق جازان ومكة ونجران.

ووجهت هيئة الأرصاد تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد، وجريان السيول.

وأضافت الهيئة أن الحالة الجوية تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساء اليوم.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة.

Advertisements

وبيَّنت أن الحالة الجوية تشمل محافظات جدة، والليث، والقنفذة، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أنها مستمرة حتى الساعة السادسة مساءً.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى هطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء اليوم.

اقرأ أيضًا:

تحذير من رياح نشطة مثيرة للأتربة على المدينة المنورة .. الأحد

