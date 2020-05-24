بالفيديو.. مدير الأمن العام يعلق على الإجراءات الاحترازية ومنع التجول

علَّق مدير الأمن العام الفريق الأول الركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الأحد، على قرار منع التجول، مشيدًا بتجاوب المواطنين والمقيمين الذي تبدَّى من حرصهم على تنفيذ القرار.

وقال مدير الأمن العام، في لقاء مع «الإخبارية»، إن الإجراءات الاحترازية تمَّ إعلانها من أجل حماية المواطن، كما أن العقوبات المفروضة على مخترقي قرار منع التجول، تصب في حماية المواطن أولًا وأخيرًا.

وأضاف مدير الأمن العام أن المواطنين والمقيمين يتجاوبون بإيجابيةٍ مع جميع القرارات الاحترازية، كما فعلوا سابقًا في مواسم الحج والعمرة.

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