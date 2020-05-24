أشاد بالتجاوب الإيجابي مع القرار
علَّق مدير الأمن العام الفريق الأول الركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الأحد، على قرار منع التجول، مشيدًا بتجاوب المواطنين والمقيمين الذي تبدَّى من حرصهم على تنفيذ القرار.
وقال مدير الأمن العام، في لقاء مع «الإخبارية»، إن الإجراءات الاحترازية تمَّ إعلانها من أجل حماية المواطن، كما أن العقوبات المفروضة على مخترقي قرار منع التجول، تصب في حماية المواطن أولًا وأخيرًا.
وأضاف مدير الأمن العام أن المواطنين والمقيمين يتجاوبون بإيجابيةٍ مع جميع القرارات الاحترازية، كما فعلوا سابقًا في مواسم الحج والعمرة.
اقرأ أيضًا:
القطاعات الأمنية تواصل جهودها لتنفيذ منع التجول الكامل بمحافظة رجال ألمع
وزارة التجارة: استثناء 20 نشاطًا تجاريًّا واقتصاديًّا من منع التجول الكامل
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مدير الأمن العام يعلق على الإجراءات الاحترازية ومنع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.