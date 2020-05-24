إجلاء سكان عمارة بعرعر بعد اشتعال شقة بسبب مدخنة كهربائية

والدفاع المدني يتدخَّل

أخمد الدفاع المدني في عرعر بالحدود الشمالية، حريقًا في شقة سكنية بحي النسيم، وأجلى سكان العمارة. وذكر الدفاع المدني –عبر حسابه بتويتر- أن مدني عرعر أخمد حريقًا اندلع بشقة في عمارة سكنية بحي النسيم بسبب سقوط مدخنة كهربائية، ونتج عنه احتجاز امرأتين وأربعة أطفال وعاملة منزلية. Advertisements وأشار الدفاع المدني إلى أنه تم إخراج المحتجزين في الشقة السكنية، وإخلاء العمارة من قاطنيها دون وقوع إصابات بينهم. اقرأ أيضًا: بالصور.. احتجاز رؤوس أغنام في حزم الجلاميد و«مدني عرعر» يتدخّل



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