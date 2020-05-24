

رفع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وبلاد المسلمين. وقال: «أعلم ويعلم أهالي عسير أنكم -أيدكم الله- لا يسرّكم أن شعبكم سيقضي عيد الفطر المبارك هذا العام، بعيدا عن تقاليده، المنبثقة مما سنّه الله لهم من الاجتماع على الفرح والسرور بالعيد، والاحتفاء به، والتهادي والتواصل فيما بينهم فيه، كيف لا وأنتم تقيمون شرع الله، وتنشرون سنّة رسوله، في العيد وفي كل جوانب الحياة، وتولون الاهتمام كله لإسعاد شعبكم وإعزازه وإكرامه». وأضاف: «أعلم ويعلم أهالي عسير أنكم -أيدكم الله- لم تلجؤوا إلى منع التجمع والتواصل في هذا العيد، عن شعبكم، وإخوانهم المقيمين معهم على ثرى هذا دوت الخليج العظيم، إلا حبًّا لهم، وخوفًا عليهم، وحرصًا على حمايتهم من جائحة كورونا ، وأنكم قد ضحيتم بكلِّ ما ترتَّب على قراراتكم الشجاعة الحكيمة من آثار اقتصادية كبرى، من أجل كرامة الإنسان وحمايته، وسلامته، متوكلين على الله في ذلك كله، ومطبقين سنّة نبيه، ثم واثقين بقدرات أبنائكم في هذا دوت الخليج، وكفاءة أجهزته، ونبل شعبه». وأردف قائلا: «أعلم ويعلم أهالي عسير أن ولي عهدكم -أيدكم وأيده الله- يشاطركم كلَّ ذلك، ويساندكم فيه، ويتابع بصدق وأمانة، نراها ونشعر بها، لتطبيق توجيهاتكم بإتقان، ويستحث بكل حرص واهتمام من أجل تحقيق آمالكم، فلكم سيدي، ولولي عهدكم القوي الأمين، منّي ومن أهالي عسير والمقيمين فيها، أصدق مشاعر الولاء، وأعمق معاني الامتنان، وأسمى التهاني بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1441، الذي يحلُّ علينا، ووطننا -بفضل الله ومنته- يتصدَّر قوائم النجاح، في مكافحة هذه الجائحة، التي -بفضل الله وعونه- استطعنا الحد من انتشارها، ومنع توسع سريان وبائها، وأسأله تعالى أن يعيننا على زوالها عنا وعن الإنسانية جمعاء».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.