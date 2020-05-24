السعودية اليوم / "واس" ترصد جهود الجهات الأمنية بتبوك في تطبيق أمر منع التجول الكامل وسط التزام تام من الأهالي في أول أيام عيد الفطر



تبوك 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

رصدت عدسة "واس" أول أيام عيد الفطر المبارك خلال جولتها الميدانية جهود الجهات الأمنية بمنطقة تبوك في تطبيق أمر منع التجول الكامل الذي بدء أمس ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم, وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة.

كما وثقت "واس" الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية الرامية للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

16:33ت م

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تبوك 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسرصدت عدسة "واس" أول أيام عيد الفطر المبارك خلال جولتها الميدانية جهود الجهات الأمنية بمنطقة تبوك في تطبيق أمر منع التجول الكامل الذي بدء أمس ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم, وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة.كما وثقت "واس" الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا الجائح (كوفيد – 19)، حيث ظهرت أحياء وشوارع وميادين تبوك خالية من حركة السيارات والمارة , الذي يدلل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من المواطن والمقيم لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع.// انتهى //16:33ت م0091

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