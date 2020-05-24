السعودية اليوم / رئيسة جامعة الأميرة نورة تهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

رفعت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأعربت معاليها عن وافر الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على دعم منظومة التعليم، ووضعه دوماً على قائمة أولويات القيادة الحكيمة، لما يمثله التعليم من دور أساسي في التنمية والتقدم، مما أثمر هذا العام على مستوى جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بدفع أكثر من 11 ألف خريجة لسوق العمل، ومناقشة نحو 116 رسالة ومشروعاً بحثياً لطالبات الدراسات العليا والدبلوم العالي.

واختتمت معاليها برسالة لجميع منسوبات ومنسوبي الجامعة حول ضرورة استثمار الدعم غير المحدود لقطاع التعليم، والعمل على الاستفادة من تجربتي "التعليم الإلكتروني" و"العمل عن بُعد" وتكثيف الجهود من أجل ضمان جودة مخرجات العملية التعليمية والبحثية والإدارية، بما ينسجم مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

// انتهى //

16:30ت م

0090



الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسرفعت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، وللشعب السعودي ولجميع منسوبي ومنسوبات الجامعة، سائلة المولى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلادنا العزيزة تحت قيادتها الحكيمة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان.وأعربت معاليها عن وافر الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على دعم منظومة التعليم، ووضعه دوماً على قائمة أولويات القيادة الحكيمة، لما يمثله التعليم من دور أساسي في التنمية والتقدم، مما أثمر هذا العام على مستوى جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بدفع أكثر من 11 ألف خريجة لسوق العمل، ومناقشة نحو 116 رسالة ومشروعاً بحثياً لطالبات الدراسات العليا والدبلوم العالي.واختتمت معاليها برسالة لجميع منسوبات ومنسوبي الجامعة حول ضرورة استثمار الدعم غير المحدود لقطاع التعليم، والعمل على الاستفادة من تجربتي "التعليم الإلكتروني" و"العمل عن بُعد" وتكثيف الجهود من أجل ضمان جودة مخرجات العملية التعليمية والبحثية والإدارية، بما ينسجم مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله -.// انتهى //16:30ت م0090

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيسة جامعة الأميرة نورة تهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.