السعودية اليوم / "واس" ترصد التزام أهالي الباحة بتطبيق أمر منع التجول في أول أيام عيد الفطر



الباحة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

تبذل القطاعات الأمنية في منطقة الباحة في أول أيام عيد الفطر المبارك جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي بدء أمس ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم, واتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

ورصدت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

15:52ت م

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الباحة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واستبذل القطاعات الأمنية في منطقة الباحة في أول أيام عيد الفطر المبارك جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي بدء أمس ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم, واتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" التزام المواطنين والمقيمين بالباحة بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية, ومدى الوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تحقيقاً للسلامة العامة.// انتهى //15:52ت م0085

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.