السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك



جدة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سموه الله تعالى أن يُعِيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها وشعبها, والجميع يرفل في صحة وعافية, مؤكدا ما بذلته حكومة المملكة من أجل سلامة وصحة المواطن والمقيم جراء جائحة

// انتهى //

15:47ت م

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جدة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل سموه الله تعالى أن يُعِيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها وشعبها, والجميع يرفل في صحة وعافية, مؤكدا ما بذلته حكومة المملكة من أجل سلامة وصحة المواطن والمقيم جراء جائحة كورونا ، والوطن ينعُم بالأمن والرخاء في ظِلِّ قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين حفظهما الله.// انتهى //15:47ت م0083

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