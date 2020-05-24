السعودية اليوم / رؤساء المحاكم وعدد من المسؤولين في نجران يتبادلون عبر الاتصال المرئي التهاني بعيد الفطر



نجران 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

تبادل رؤساء المحاكم وأصحاب الفضيلة ومشايخ القبائل، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين بمنطقة نجران، عبر تقنية الاتصال المرئي، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونظمت إمارة المنطقة صباح اليوم، لقاءً عن بعد شارك فيه الجميع من منازلهم، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات بمنع التجول والتباعد.

// انتهى //

15:37ت م

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