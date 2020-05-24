السعودية اليوم / رجال الأمن يواصلون انتشارهم في العاصمة المقدسة في أول أيام العيد



مكة المكرمة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

واصل رجال الأمن انتشارهم في أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك في ميادين وشوارع وضواحي العاصمة المقدسة وحول المسجد الحرام ومنافذ الدخول والخروج لمكة المكرمة من أجل تطبيق أمر منع التجول الكامل حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين وتسهيل الحركة المرورية من أجل تمكين وصول البضائع والخدمات والمستلزمات التي يحتاجها السكان من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطوره في ظل الالتزام التام من قبل الجميع بمنع التجول.

ورصدت عدسة واس خلو الشوارع والميادين من السيارات والمارة عدى الجهات المستثناة.

15:17ت م

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