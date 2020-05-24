السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم دارة الملك عبدالعزيز المكلف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

رفع معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه: في هذه الأيام المباركة السعيدة لا يسعني وجميع منسوبي ومنسوبات دارة الملك عبدالعزيز إلا رفع أكف الدعاء لله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن يمد في عمرهما وهما يرفلان في لباس العز والفلاح، متوسلاً إليه بقدرته وعونه ورحمته أن يُبقي المملكة -بلد الحرمين الشريفين- مهوى أفئدة المؤمنين، في أمن وتطور مستمر وريادة لاتبارى وأن يديم على قيادتها وشعبها الأمن والازدهار والتقدم الذي تشهده هذه الأرض المباركة في كل يوم.

وسأل معاليه الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الحكيمة والشعب السعودي وعلى الأمتين العربية والإسلامية أعوامًا عديدة باليمن والبركات، وأن يرفع شر الوباء و جائحة فيروس

// انتهى //

15:17ت م

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الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسرفع معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال معاليه: في هذه الأيام المباركة السعيدة لا يسعني وجميع منسوبي ومنسوبات دارة الملك عبدالعزيز إلا رفع أكف الدعاء لله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن يمد في عمرهما وهما يرفلان في لباس العز والفلاح، متوسلاً إليه بقدرته وعونه ورحمته أن يُبقي المملكة -بلد الحرمين الشريفين- مهوى أفئدة المؤمنين، في أمن وتطور مستمر وريادة لاتبارى وأن يديم على قيادتها وشعبها الأمن والازدهار والتقدم الذي تشهده هذه الأرض المباركة في كل يوم.وسأل معاليه الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الحكيمة والشعب السعودي وعلى الأمتين العربية والإسلامية أعوامًا عديدة باليمن والبركات، وأن يرفع شر الوباء و جائحة فيروس كورونا عن المسلمين والعالم أجمع إنه ولي ذلك والقادر عليه.// انتهى //15:17ت م0077

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