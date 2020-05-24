السعودية اليوم / رئيس جامعة شقراء يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر



شقراء 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

رفع معالي رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونوه معالي رئيس الجامعة بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي أكدت حرص الدولة على أولوية السلامة لمواطنيها والحفاظ على صحة الإنسان، خصوصًا أنها تأتي في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة واثبتت فاعليتها للتخفيف من سلبيات وباء

وسأل الدكتور الأسمري الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويعينهما على إتمام مسيرة وطننا الغالي نحو تحقيق رؤيتهما الاستراتيجية المستقبلية.

// انتهى //

14:57ت م

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شقراء 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسرفع معالي رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.ونوه معالي رئيس الجامعة بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي أكدت حرص الدولة على أولوية السلامة لمواطنيها والحفاظ على صحة الإنسان، خصوصًا أنها تأتي في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة واثبتت فاعليتها للتخفيف من سلبيات وباء كورونا على المواطنين وعلى أسرهم، وحفاظًا على المجتمع السعودي واستقرار الأسرة السعودية , كما تضمنت الكلمة التأكيد على دور المواطن والمقيم في ضرورة التقيد بالإجراءات المعلنة في أيام العيد لضمان سلامتهم، ودور الأجهزة الصحية والأمنية الذي اثبت فاعليته في مواجهة هذه الجائحة.وسأل الدكتور الأسمري الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويعينهما على إتمام مسيرة وطننا الغالي نحو تحقيق رؤيتهما الاستراتيجية المستقبلية.// انتهى //14:57ت م0076

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