شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 2248 حالة تعافي جديدة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

- عدد الحالات النشطة 28.650 منها 372 حالة حرجة

- 2399 إصابة جديدة ليصل الإجمالي 72.560 حالة مصابة بالمملكة

- تسجيل 11 وفاة جديدة ليصبح الإجمالي 390 حالة

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أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 2284 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 43.520 حالة.

وقال متحدث الصحة الدكتور محمد العبد العالي أنه تم تسجيل 2.399 حالة مؤكدة جديدة مصابة بالفيروس توزعت في مختلف المدن والمناطق، وإجمالي الحالات التراكمي 72.560 حالة مصابة بالمملكة وعدد الحالات النشطة 28.650 منها 372 حالة حرجة.

مشيرا إلى أن من الحالات الجديدة 21 % للإناث و 79 % من الذكور، و 34 % من الإصابات لسعوديين و 66% من جنسيات أخرى.

وتم تسجيل 11 وفاة جديدة لحالات مصابة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 390 حالة.