سوريا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الأحد 2020/5/24 05:06 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت سوريا، الأحد، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة السورية أن الإصابات الجديدة كانت بين السوريين القادمين من الخارج، من بينهم إصابتان من السودان، 4 إصابات من روسيا، 4 إصابات من الكويت.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا هو أكبر عدد يومي يتم تسجيله في سوريا منذ ظهور الفيروس في البلاد يوم 22 مارس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 86 إصابة، فضلا عن 4 حالات وفاة.
كما أعلنت عن شفاء 4 حالات، ما يرفع إجماالي حالات الشفاء الى 41 حالة.
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