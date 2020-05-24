محمد بن مسعود - الدمام - بلغ إجمالي حالات الشفاء حتى اليوم 43520 تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 43520.

وفي التفاصيل؛ بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في المملكة 43520 حالة، مقابل 28650 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بفارق 14870 عن الحالات النشطة.

وسجلت المملكة اليوم 2284 حالة تعافٍ. فيروس كورونا الجديد 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 03:57 PM Advertisements بلغ إجمالي حالات الشفاء حتى اليوم 43520 بـ 2284 حالة.. المملكة تواصل تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا بـ 2284 حالة.. المملكة تواصل تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من كورونا تواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 43520.

وفي التفاصيل؛ بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في المملكة 43520 حالة، مقابل 28650 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، بفارق 14870 عن الحالات النشطة.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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