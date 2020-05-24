محمد بن مسعود - الدمام - اخترق مئات من السودانيين الحظر الذي فرضته السلطات وقاموا بأداء صلاة عيد الفطر في المساجد وعدد من الساحات العامة.

بالرغم من حظر السلطات السودانية أداء صلاة عيد الفطر في المساجد، في ظل تفشي وباء كورونا، خرق المئات في الخرطوم الحظر وخرجوا لأداء الصلاة.

وأعلنت السلطات السودانية في وقت سابق، عن تمديد الحظر العام المتبع في ولاية الخرطوم لمدة أسبوعين آخرين، اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، وذلك بعد دراسة التقارير الأخيرة حول الوضع الوبائي في البلاد. Advertisements

بالصور.. السودانيون يخترقون الحظر ويؤدون صلاة العيد في المساجد والساحات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-24 اخترق مئات من السودانيين الحظر الذي فرضته السلطات وقاموا بأداء صلاة عيد الفطر في المساجد وعدد من الساحات العامة.

بالرغم من حظر السلطات السودانية أداء صلاة عيد الفطر في المساجد، في ظل تفشي وباء كورونا، خرق المئات في الخرطوم الحظر وخرجوا لأداء الصلاة.

وأعلنت السلطات السودانية في وقت سابق، عن تمديد الحظر العام المتبع في ولاية الخرطوم لمدة أسبوعين آخرين، اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، وذلك بعد دراسة التقارير الأخيرة حول الوضع الوبائي في البلاد. 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 03:12 PM اخترق مئات من السودانيين الحظر الذي فرضته السلطات وقاموا بأداء صلاة عيد الفطر في المساجد وعدد من الساحات العامة.

بالرغم من حظر السلطات السودانية أداء صلاة عيد الفطر في المساجد، في ظل تفشي وباء كورونا، خرق المئات في الخرطوم الحظر وخرجوا لأداء الصلاة.

وأعلنت السلطات السودانية في وقت سابق، عن تمديد الحظر العام المتبع في ولاية الخرطوم لمدة أسبوعين آخرين، اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، وذلك بعد دراسة التقارير الأخيرة حول الوضع الوبائي في البلاد.

، بالصور.. السودانيون يخترقون الحظر ويؤدون صلاة العيد في المساجد والساحات ،

المصدر : الخليج 365