، "الصحة" : تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 72560 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 23 مايو 2020، عن تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 72560 حالة حتى الآن.