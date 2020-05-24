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واصل رجال الأمن انتشارهم في أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك في ميادين وشوارع وضواحي العاصمة المقدسة، وحول المسجد الحرام ومنافذ الدخول والخروج لمكة المكرمة؛ من أجل تطبيق أمر منع التجول الكامل؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.
وحرص رجال الأمن على تسهيل الحركة المرورية من أجل تمكين وصول البضائع والخدمات والمستلزمات التي يحتاج إليها السكان، من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة في ظل الالتزام التام من قبل الجميع بمنع التجول.
وقد خلت الشوارع والميادين من السيارات والمارة عدا الجهات المستثناة.
فيروس كورونا الجديد منع التجول
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 03:35 PM
لتطبيق منع التجول حفاظاً على صحة المواطن والمقيمانتشار أمني في العاصمة المقدسة أثناء أول أيام العيد
واصل رجال الأمن انتشارهم في أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك في ميادين وشوارع وضواحي العاصمة المقدسة، وحول المسجد الحرام ومنافذ الدخول والخروج لمكة المكرمة؛ من أجل تطبيق أمر منع التجول الكامل؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.
وحرص رجال الأمن على تسهيل الحركة المرورية من أجل تمكين وصول البضائع والخدمات والمستلزمات التي يحتاج إليها السكان، من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة في ظل الالتزام التام من قبل الجميع بمنع التجول.
وقد خلت الشوارع والميادين من السيارات والمارة عدا الجهات المستثناة.
، انتشار أمني في العاصمة المقدسة أثناء أول أيام العيد ،
المصدر : الخليج 365
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