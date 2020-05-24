محمد بن مسعود - الدمام - هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت مركز الشفا السياحي، ووادي ذي غزال، والحدبان، وجنوب المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. الأرصاد حالة الطقس 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 03:33 PM Advertisements أمطار متوسطة على محافظة الطائف أمطار متوسطة على محافظة الطائف هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت مركز الشفا السياحي، ووادي ذي غزال، والحدبان، وجنوب المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. الكلمات المفتاحية ، أمطار متوسطة على محافظة الطائف ،

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