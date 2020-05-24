شكرا لقرائتكم خبر عن عبر الاتصال المرئي.. 10 وزراء يهنئون المواطنين والمقيمين بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

بادر عدد من الوزراء على معايدة المواطنين والمقيمين عبر الاتصال المرئي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وهنئ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بقوله: "اسأل الله أن يكون عيد خير وفرحة وسرور وصحة للجميع"، وتلاه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي قائلاً: "كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك".

ودعا وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن "الله يزيل هالغمة، وإن شاء الله يجمعنا بكم على خير، وعيد هذه السنة عيد خير وبركة"، وقال وزير السياحة أحمد الخطيب: "أبارك للقيادة وأبناء وبنات الوطن والمقيمين بعيد الفطر المبارك".

كما هنئ وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المهندس ماجد الحقيل قائلاً: "اسأل الله أن يجمعنا من المقبولين في شهر رمضان الكريم ومن عتقائه من النار، وأن يرحم ويغفر أموات المسلمين". وأضاف وزير الحجة والعمر د. محمد بنتن "عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير".

وقال وزير التعليم د. حمج آل الشيخ ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: "أعاده الله علينا وعليكم وعلى أسركم وطننا الغالي بالصحة والعافية". وأضاف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن يتقبل الله من الجميع صالح الأعمال، وأن يرفع عنا هذه الغمة"، بينما هنئ وزير النقل م. صالح الجاسر أن يعيده على الجميع بالصحة والمحبة واللقاء إن شاء الله".