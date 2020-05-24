شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بالرياض يتلقى 130 ألف اتصال خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

تلقت غرفة العمليات بمنطقة الرياض خلال شهر رمضان الفائت أكثر من 130 ألف مكالمة مستلمة، منها أكثر من 19 ألف بلاغ، فيما سجلت تطبيق اسعفني أكثر من عشرين ألف طلب .

وتم تمرير قرابة 24283 بلاغاً للمراكز التابعة للمنطقة والبالغ عددها 110 مراكز اسعافية، فيما جرى نقل 8739 حالة سواء مرضية أو حادث ومعالجة أكثر من 10416 في الموقع .

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض قد رفعت جاهزيتها واستعدادها منذ بداية شهر رمضان الكريم خاصة في ظل جائحة كورونا من خلال عقد الكثر من الدورات والتدريبات والوقوف على مدى الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية سواء لحالات الاشتباه بفيروس كورونا أو نقل مصابين، إضافة للحالات المرضية والحوادث، والتأكيد أولاً على سلامة منسوبي الهيئة من الفرق الميدانية من خلال ادوات السلامة والوقاية.