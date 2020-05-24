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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2.742 سلة غذائية رمضانية، تزن 203 أطنان و908 كيلوجرامات، على النازحين في مناطق: بني فائد والجعدة والتنابكة والطينة وجزر الفشت وبكلان وعزلة العتنة والدير وبني حسين والسادة الشمالية والظهر والحجافية والشباكية والملاصية والشقفة وبني العوا وبني الزين ونازحي شليلة في وعلان وبني حسن، التابعة لمديريات حيران وعبس وحرض المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 16.452 فرداً، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كل مناطقه دون تمييز.
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 03:04 PM
استفاد منها 16.452 فرداً.. بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانيةبالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.742 سلة غذائية للنازحين في المناطق المحاذية لصنعاء
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2.742 سلة غذائية رمضانية، تزن 203 أطنان و908 كيلوجرامات، على النازحين في مناطق: بني فائد والجعدة والتنابكة والطينة وجزر الفشت وبكلان وعزلة العتنة والدير وبني حسين والسادة الشمالية والظهر والحجافية والشباكية والملاصية والشقفة وبني العوا وبني الزين ونازحي شليلة في وعلان وبني حسن، التابعة لمديريات حيران وعبس وحرض المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 16.452 فرداً، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كل مناطقه دون تمييز.
، بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.742 سلة غذائية للنازحين في المناطق المحاذية لصنعاء ،
المصدر : الخليج 365
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