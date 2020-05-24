محمد بن مسعود - الدمام - فُجع الزميل الصحفي محمود عبدالكريم بوفاة نجله "مصطفى"، وأسرة تحرير "الخليج 365" تتقدم بخالص التعازي للزميل "عبدالكريم"، وتسأل الله عز وجل أن يغفر الله له ويرحمه، ويلهم والديه وإخوته وأهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 02:53 PM Advertisements الزميل "عبدالكريم" يفجع بوفاة نجله "مصطفى" الزميل "عبدالكريم" يفجع بوفاة نجله "مصطفى" فُجع الزميل الصحفي محمود عبدالكريم بوفاة نجله "مصطفى"، وأسرة تحرير "الخليج 365" تتقدم بخالص التعازي للزميل "عبدالكريم"، وتسأل الله عز وجل أن يغفر الله له ويرحمه، ويلهم والديه وإخوته وأهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الكلمات المفتاحية ، الزميل "عبدالكريم" يفجع بوفاة نجله "مصطفى" ،

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